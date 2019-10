Nordfjord-benken i Vestland

abonnent

Sonja Øvre-Flo (H) frå Stryn er vald inn i Hovudutval for Opplæring og kompetanse i det nye Vestland fylke. Av berre tre nordfjordingar i fylkestinget er to av dei i same utval, ettersom også Sigurd Reksnes (Sp) frå Eid er vald inn i same utval som Øvre-Flo. Alfred Bjørlo (V), også han frå Eid, er vald inn i hovudutval for kultur, idrett og integrering. Bjørlo er og nestleiar i utvalet