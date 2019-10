- Målet er nytt liv i Holmøy Arbeidsskule

abonnent

- Vi er i ferd med å fullføre restaureringa av internatbygget frå 1901. Det er eit prosjekt som har gått over tre år, fortel Hans- Ivar Holmøy.

Dei har lagt om skifertaket, måla utvendig og sett i stand vindauga. Han hadde hjelp både med grunnmuren og skifertaket, men arbeidet veggar og vindauga har han gjort sjølv. Skore til glas der det var knust, og skifta ut det som var av rote tre i rammene. Hundre rammer i alt.

Prosjektet fekk 316.000 frå kulturminnefondet. Totalkostnaden i kroner er på 450.000. Då har han ikkje rekna med eigeninnsats på 500 timar, 200 frå mor og sambuar også nabo Reidar Holmøy i planleggingsarbeidet.

-Kva er det som får ein mann på 31 år til å legge det meste av fritida i restaurering av gamle hus ?

-Det ligg vel i blodet, smiler karen som vil føre vidare tradisjonane som har gått frå mann til mann sidan tipp,tipp oldefaren starta Holmøy Arbeidsskule i 1858.

Hans-Ivar starta som møbelsnikkar, men no har han bak seg eit halvårsstudie i bygningsvern ved Fagskulen Innlandet på Gjøvik. Ei utdanning med helgesamlingar i i kjende verneområde som Røros, Valdres og Telemark.

Utdanninga omfattar mellom anna tilstandsvurdering av bygningar frå mur til tak, og innføring i overflatebehandling der han held linoljebasert måling som det beste..

Utdanninga førde til at han skifte arbeidsplass frå fabrikk til Inge Kolås som har spesialisert seg på vøling av eldre bygg.

-Eg gjorde eit val i skifta arbeidsplass for å vinne meir røynsle, seier han og er langt i frå ferdig med alt som må gjerast på garden. Akkurat no arbeider dei med å sikre låven. Det neste store prosjektet blir taket på skulebygget.

-Det ligg nok litt fram i tid. Akkurat no vil eg prioritere litt familie, seier Hans-Ivar som er i ferd med å ta over hovudhuset. Han har god hjelp i sambuaren, Hege Marie Pedersen som har bachelor i kunst- og handverk, og som akkurat no tek pedagogikk i Volda.

I vinter har dei innreia keramikkverkstad i kjellaren på skulebygget.

Målet er å bli sjølvstendig næringsdrivande etter kvart som han skaffar seg nok kunnskap. Han har snikkarverkstad i skulebygget, men der er plass til mykje meir.

-Fine lokale for bryllaup og andre tilstellingar, seier han, og draumen er undervisning i bygningsvern.

-Det ligg ei framtid i bygningsvern. Det er miljøvenleg å ta vare på det gamle i staden for å rive og kaste. Det er ein trend i tida at vi skal vere meir miljømedvitne. Stadig fleire ser verdien av å ta vare på eldre hus, men det krev kunnskap . Det er det eg får no, og som eg gjerne vil dele med andre når den tida kjem.

-Det treng ikkje bli mykje dyrare om ein planlegg godt. Når det gjeld vindauga finst det gode løysingar for isolasjon utan å bryte den gamle stilen, meiner han.

Andre lutar av landet har vore mykje flinkare til å var på gamle bygningar. Det nå vi endre på. Det er ein del av kulturarven vår, og det er det folk vil sjå, meiner han.

«-Flid lønast» var mottoet til skulen, og historia til skulen går som ein raud tråd gjennom alt som vert gjort. Hans-Ivar trakka i fotefara til faren, Ola, heilt frå han var smågut og saug til seg lærdom. Diverre døydde Ola tidleg, men sonen er klar til å føre tradisjonane vidare Målet er nytt liv i den gamle skulen.