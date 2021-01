Enda eit brot på personvernet

abonnent

For fjerde gong på eitt år har Volda kommune meldt seg sjølv til Datatilsynet for brot på personvernet.

I samband med handsaminga av ei søknad om dispensasjon frå kommuneplanen 12 januar, vart kopi av skøyte og målebrev publisert på møteportalen og på kommunen si heimeside.

- Personnummeret Dykkar som går fram av skøytet vart ved ein feil publisert. Dette vart oppdaga då leiar i tenesteutval for forvaltning og utvikling sende e-post til kommunen 17. januar og gjorde kommunen merksam på det som var skjedd. Volda kommune seier seg lei for at at personnummeret Dykkar låg ute på møteportalen og på Volda kommune si heimeside», skriv kommunen til personane det gjeld

Volda kommune listar tiltaka dei har gjort for å handtere brotet: