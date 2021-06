Sjå konvoien for ny Strynefjellstunnel

abonnent

Den fleire kilometer lange konvoien gjekk frå Stryn sentrum til Grotli søndag med bakgrunn i krav om at ny Strynefjellstunnel skal få plass i Nasjonal Transportplan (NTP) i første periode.

Rolf Olav Tenden, dagleg leiar i Tenden AS og styremedlem i Norges Lastebileigarforbund Sogn og Fjordane, anslår at over 150 køyretøy var med i konvoien frå Stryn søndag.

- Det var mellom 60 og 70 lastebilar og vogntog. Vi er kjempefornøyd med mobiliseringa og at så mange satt av tid til dette på ein søndag. Konvoien har vist att i media, i sosiale medier og politikarane viser stor vilje. Vi kan ikkje gjere meir enn dette, men trur vi vil nå heilt fram, seier Tenden til Fjordingen.

I tillegg gjekk det ein konvoi for same sak frå Dønfoss som samla 56 køyretøy.

Norges Lastebileier-forbund (NLF) - Politikarane kan ikkje lukke auga for dette Initiativtakaren bak rv 15-konvoien er sterk i trua om NTP-plass for Strynefjellsvegen