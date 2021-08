abonnent

- Frykta for konkurs, likviditetsutfordringar og sviktande omsetning er ikkje lenger situasjonen for næringslivet i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Det viser i alle fall NHO si undersøking blant sine medlemsbedrifter frå veke 33.



I ei pressemelding opplyser NHO at samtlege medlemsbedrifter i regionane Nordfjord og Sunnfjord at det ikkje lenger er ein reell risiko for at bedrifta kjem til å gå konkurs som følge av koronapandemien.