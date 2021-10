Vil forskottere spelemidlar

abonnent

Hornindal skisenter har søkt kommunen om forskottering av spelemidlar knytt til bygging av juniortrekk og ein barnepark/skicross. Totalt utgjer forskotteringa 1.334.000 kroner.

I si tilråding til Volda formannskap la kommunedirektøren vekt på at det er låg risiko ved å forskottere spelemidlar for prosjekt som er alt er spelemiddelgodkjend.

– Både juniortrekket og barneparken er to gode prosjekt som vil utvide tilbodet til born og unge. Tiltaka vil skape ein sosial arena samtidig som det fremjar folkehelsa. Spelemidlane er godkjent så risikoen for kommunen er at det kan ta nokre år før midlane vert utbetalt, skreiv kommunedirektøren som tilrådde forskottering.

Forskotteringa vert å sjå på som utlån og skal finansierast med bruk av disposisjonsfond. Midlane skal førast tilbake til dette fondet når spelemidlar vert utbetalt.

Volda formannskap vedtok samrøystes tilrådinga utan diskusjon tysdag.

Saka skal avgjerast av kommunestyret