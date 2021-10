Denne vegen har endeleg fått namn

abonnent

Torsdag skulle teknisk utval gje namn på vegparsellen 1075 på Fosnes som går frå Strynevegen (rv 15) frå krysset vest for Oppstryn kyrkje forbi saga og opp i Ospholen/Espholen/Aspholen.

Det går fram av saksframlegget at det opprinnelege forslaget til vegnamn på adresseparsellen var nettopp Ospholen, men i Fylkesarkivet er Espholen oppgjeve som namneform.

Nils Dårflot forklarar i saksframlegget kvifor Espholen er eit forslag.

- Den fyrste oppsitjaren i dette området busette seg på eigedom 29/5 i 1890 og eigedomen vart kalla Aspholen (ref Ålandsboka) etter kollen mellom husa og skytebana. Oppsitjarane rundt her kalla imidlertid området for Espholen. Truleg etter fleirtalsordet for tresorten «osp» som lokalt er «esper".

Har ønska fortgang

Det går fram av eit fyldig saksframlegg at fastbuande langs adresseparsellen har ønska fortgang i prosessen med å få vegadresse og har ganske enkelt foreslått namnet "Fosnesvegen", noko språkrådet meiner er tilrådeleg.

Under høyringsrunda kom det inn fire nye forslag: Ing. Nils Dårflots veg, Fosnes vestkant, Fosnes vest og Amund Morks veg.

Det går og fram av saksframlegget at det budde ein lærar ved namn Amund Mork like ved denne vegen som var vidgjeten kjend for sin skrivekunst og si dikting. Ikkje minst for Nordfjordsongen «Nordfjord du fagre og fjellsterke heim».

Fleire har ønska namnet "Espholen", men i ettertid har eigar av 29/5, Nils Dårflot, trekt forslaget sitt om Espholen. Han har også bedt om at Ing. Nils Dårflot veg ikkje vert nytta fordi det ikkje er vanleg å kalle opp ein veg etter nolevande personar.

Lett å lokalisere Fosnesvegen

I si vurdering legg kommunedirektøren vekt på at det er lang sakshandsamingstid i slike saker og at fastbuande grunneigarar har kome med nytt forslag til vegnamn for å få fortgang i tildeling av vegadresse.

- Dei fastbuande grunneigarane møter stadig problem i kvardagen grunna manglande vegadresse. Når det gjeld forslaga Fosnes vest og Fosnes vestkant har vi fått tilbakemeldingar frå Språkrådet i liknande saker om at retningsordet skal stå først, noko som vil føre til at Fosnes Vest truleg må skrivast Vestre Fosnes. Både Espholen/Ospholen/Aspholen og Fosnesvegen er gode namn som har forankring i plassen der vegen går. For folk som ikkje er så lokalkjende vil det vere meir intuitivt å lokalisere kvar Fosnesvegen er oppimot Espholen/Ospholen/Aspholen, argumenterar kommunedirektøren som tilrådde Fosnesvegen.

Teknisk utval vedtok samrøystes tilrådinga utan diskusjon torsdag.

Kommunar står ikkje står fritt til å velje skrivemåte på vegnamn der bruksnamn eller gardsnamn er ein del av vegnamnet. Det er Statens kartverk som har vedtaksmynde og kommunen må bruke den vedtekne skrivemåten. Om ein ynskjer å vedta eit anna namn enn forslaget frå namnenemnda, må dette først til uttale hjå Stadnamntenesta før det kan vedtakast. Statens kartverk kan klage på skrivemåten av vegnamnet.