Slik prioriterar Volda Ap

Volda Ap opplyser i ei pressemelding at lokallaget hadde besøk av Stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke og fylkessekretær Svein Rune Johannesen under sitt årsmøte nyleg. Ask Bakke, som sit i familie- og kulturkomiteen med ansvar for likestilling, fortalde om partiet sin 100-dagars plan og at regjeringa har fått gjennomført dei fleste av dei 40 sakene som var prioritert i planen.