Speedglider alvorleg skadd i fallulukke

AMK i Førde melde om lag klokka 15.40 om ei fallulukke ved Hoven i Loen.

Luftambulanse, redningshelikopter, legevaktslege og ambulanse kom raskt på staden. Meldinga gjekk ut på at ein person var skada.

- Vedkomande, ein mann i 20-åra, tok av frå eit mykje brukt punkt ved toppstasjonen på Hoven. Vitne har forklart at han om lag 10 meter over bakken fekk eit kast slik at skjermen kollapsa, seier Eirik Krossen ved Stryn og Hornindal lensmannskontor til Fjordingen.

Det er fleire som skal ha sett hendinga, og to personar sprang ned til vedkomande og fekk varsla nødetatar. Mannen skal vere alvorleg skadd med brotskader, men er bevisst.

Han er no flydd til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.