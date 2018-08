New Articles

Statens vegvesen gjennomførte ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru torsdag.

Det vart skrive ut ein mangellap for tekniske manglar og tre bruksforbod som gjaldt underkjøringshinder og sikthindrande ting i frontrute.

Ein førar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket, og ein førar vart meld for køyring utan førarrett for den klassa han køyrde.

22 køyretøy vart kontrollerte.