8.000 kroner i gebyr

Statens vegvesen kontrollerte 38 køyretøy i ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru måndag.

Av kontrollrapporten går det fram at to sjåførar vart meld for brot på køyre- og kviletida, ein sjåfør fekk gebyr på kr 8.000 for manglande bombrikke, ein sjåfør måtte sikre lasta si betre før han fekk køyre vidare, og ein sjåfør fekk gebyr for to dekk som hadde mønster under lovleg minimum. Han fekk køyre til verkstad for skifte av dekk. Vidare måtte seks sjåførar fjerne gjenstandar i frontruta før vidare køyring. Ein sjåfør fekk kr 500 i gebyr for ikkje å ha med vognkort under køyring.