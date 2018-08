Til Haukeland med ryggskadar etter speedgliderulukke

New Articles

Politiet Vest varsla litt etter klokka 12 torsdag om ei luftsportsulukke i samband med aktiviteten frå Hoven i Loen.

Politiet, ambulanse frå Stryn og luftambulanse frå Helse Førde rykte ut til staden.

- Det har vore to tyske luftsportsutøvarar som har hoppa i speedglider. Den eine har gjort ein feil under innflyginga, landa for hardt og fått skade i ryggen. Han blir no frakta til Haukeland Universitetssykehus i luftambulanse, seier innsatsleiar på staden, politioverbetjent Lasse Trosdahl til Fjordingen.

Den skadde var vaken og medviten då naudetatane kom til staden.

All luftsport frå Hoven har vore midlertidg stansa inntil den skadde var frakta bort frå staden.

- Det blir opna igjen for luftsport no når vi er ferdige her, seier innsatsleiar Lasse Trosdahl.