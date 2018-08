Fleire abonnentar og betre resultat

New Articles

Resultatet før skatt i andre kvartal var på 76,7 millionar kroner, mot 76,4 millionar i same kvartal året før. Driftsresultatet var på vel 59 millionar, 1 million betre enn året før.

Annonseinntektene auka frå 164,9 millionar til 166,5 millionar kroner.

– Mediehusa og den uavhengige journalistikken står sterkare enn på lenge. Dei siste åra har vist kor viktig uavhengige og truverdige medium er. Vi ser også auka vilje til å betale for digitalt innhald. Dette gir oss eit godt grunnlag for framleis god vekst i talet på abonnentar, seier konsernsjef Per Axel Koch.

Talet på digitale abonnentar auka med 69 prosent i andre kvartal, og det totale talet på abonnentar auka med 8 prosent. Abonnementsinntektene auka med 6 prosent. Ifølgje pressemeldinga frå Polaris auka nesten alle mediehus i konsernet talet på abonnentar, og bruken av dei digitale innhaldsprodukta aukar betydeleg.

– Konsernet har tydeleg styrkt sin konkurranseposisjon i annonsemarknaden, og det gler meg at vi har vekst i samla annonseinntekter i andre kvartal. Veksten kjem innan digitale annonsar, der vi har etablert konkurransedyktige digitale løysingar og har hatt eit betydeleg kompetanseløft. Men, vi ser også at papirannonsar gir god effekt for våre kundar og framleis er etterspurt, seier Koch.