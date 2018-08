Tango for alle på Per Bolstad plass

New Articles

Søndag blir det tangokurs på Per Bolstad plass for nybyrjarar og alle som ønskjer å prøve dansen. Det er fjerde året at Valentina Nieli Vatne organiserer tangokveld i Stryn.

I år har ho fått løyve til å bruke Per Bolstad plass til tango. Skulle veret bli dårleg, blir arrangementet flytta til Restaurant 34. Ein treng ikkje å kome med partner. Dei meir vidarekomne dansarane kan få prøve nye steg.

– I Norge spreier no tangoen seg. Det er mange grupper i Oslo, Bergen og andre store byar. Men også i Gloppen og Nordfjordeid, der eg dansar og underviser, fortel ho i ei pressemelding. Seinare på kvelden flyttar vi til lokala til Restaurant 34. Musikken vil bli som i milongane i Buenos Aires, tradisjonelt inndelt i seksjonar med tango, vals og milonga. Det kostar ikkje noko å vere med, fortel kursleiar Valentina Nieli Vatne og ønskjer alle velkomne.