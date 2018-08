Har kjøpt opp bedrift på Jæren

New Articles

Eigarane av Jæren Treteknikk AS har inngått avtale om sal av samtlege aksjar i selskapet til Pretre AS.

Transaksjonen er tenkt gjennomført i løpet av august, melder Pretre i ei pressemeldning måndag.

- Vi er svært nøgd med å få Pretre som ny eigar av Jæren Treteknikk. Pretres si sterke utvikling og marknadsposisjon, langsiktigheit og strategi, gir det beste utgangspunktet for utvikling og vekst også for Jæren Treteknikk i sør-vest, skriv deleigar og dagleg leiar i Jæren Treteknikk AS, Svein Myklebust i meldinga.

Bedrifta, med 30 tilsette, skriv at dei ser betydelige moglegheiter i Pretre sin strategi og satsing på prosjektering og produksjon av ulike trekonstruksjoner til byggebransjen. Bedrifta har fabrikk og kontor på Kverneland i Time Kommune og skriv i pressemeldinga at dei i 2018 vil ha ein omsetnad på omlag 60 mill.

- Pretre har over lenger tid planlagt etablering i sør-vest, ein del av landet der vi ikkje har vore godt nok til stades. Vi er svært glad for å få dette til gjennom Jæren Treteknikk som har solid kompetanse og marknadskunnskap, seier daglig leiar i Pretre, Eivind Hopland.

Pretre har i dag 120 tilsette og er landet sin største produsent av prefabrikerte trekonstruksjonar. Selskapet, med hovudkontor i Stryn, har solid vekst og vil i 2018 ha ein omsetnad på omlag 300 millionar kroner.

