Folketalet i Ørsta auke like mykje som Volda gjekk ned

I Ørsta auka folketalet med 34 personar i andre kvartal. I Volda vart folketalet redusert med like mykje, viser dei siste tala frå SSB.

(Møre-Nytt):– Folketalsveksten er gledeleg. Han syner at det er utvikling i Ørsta, og ikkje minst medfører det auka rammeoverføringar frå staten. På eitt år får vi tilført 1,8 millionar kroner, fortel ordførar Stein Aam.

Han meiner folketalsveksten også er eit resultat av ymse satsingar i Ørsta.

– Vi har fått etablert Ørsta som handelssenteret. Vi har satsa på bustadutbygging, no i Mosbakkane. Vi opplever positive ringverknader av reiselivssatsinga i Hjørundfjorden, med folketalsvekst mellom anna på Sæbø, seier Aam.

Han er spent på følgjene av grensejusteringa for Bjørke.

– Utviklinga i folketalet viser at Ørsta vil vere større enn Volda også etter at nye Volda vert etablert med Bjørke. Det som er viktig no, er at vi i reiselivs- og kultursatsinga i Hjørundfjorden får til eit godt samarbeid med nye Volda, slik at utviklinga der held fram, seier Aam.

Tala frå SSB syner at det per 1. juli budde 10.860 personar i Ørsta. Det er ein vekst på 34 personar, 0,3 prosent, sidan 1. april. Det er over veksten i Møre og Romsdal samla, som er på 0,2 prosent.

Tala syner at det i løpet av siste kvartal vart fødd 32 born, medan 24 døydde. Fødselsoverskotet er på åtte personar.

Det flytta 94 personar til Ørsta mellom april og juli, og 68 flytta ut. 15 flytta til Ørsta frå utlandet. Det gjev ei nettoinnflytting på 26 personar.

I Volda var utviklinga motsett i andre kvartal. Men det er typisk for denne tida i året, i samband med avslutninga av høgskulesemesteret.

Det budde 9.156 innbyggjarar i Volda per 1. juli. Det er 34 færre enn per 1. april. 39 born vart fødde, medan 10 personar døydde. Det gjev eit fødselsoverskot på 29 personar.

Men det var ei nettoutflytting på 63 personar. 89 flytta til Volda i andre kvartal, medan heile 152 flytta frå kommunen.

På Søre Sunnmøre elles var det også folketalsnedgang i Ulstein kommune. Han var på 31 personar, og per 1. juli budde det 8.574 personar i Ulstein.

I Herøy var det per 1. juli 8.958 personar (pluss seks), i Vanylven 3.170 (-12), Sande 2.510 (+2), og Hareid 5.161 (+4).

I Stryn budde det 7.214 personar per 1. juli (+26) og i Hornindal 1.168 (-10).

Saka var opprinneleg publisert i Møre-Nytt