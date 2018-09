New Articles

Har du sett "Blålys" på TV2? Der får publikum følgje Politiet Vest i deira teneste på store og små oppdrag.

I kveldens episode dukkar det opp to kjenningar for folk i Stryn og Hornindal: Politibetjent Tor Egedahl og hunden hans, narkotikahunden Theo. Springer spanielen har vore kåra til landets beste narkohund, og i kveld får publikum sjå kor viktig den finstilte nasen hans er i arbeidet for å avdekke narkotiske stoff, stoff som elles aldri hadde vore funne.