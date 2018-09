Riggar til ompafest

New Articles

Neste helg er det igjen klart for den årvisse oktoberfesten i Stryn. Laurdag begynte rigging av telt på og ved Per Bolstad-plass der dei to telta skal opp. Nesten 40 mann er i sving.

- Det meste skal vere på plass i løpet av helga. Vi kan opplyse om at det eine teltet blir hakket større i år, seier riggsjef Benny Hammer.

På vegne av arrangøren Ping Pong-klubben kan han melde om meir nytt av året.

- I år skal vi ha på plass ein lege på området som får eigen avdeling på austsida av teltet. Ikkje fordi det er eit krav, men som ein ekstra-service. Vi kan ikkje bli veldig mykje større, men vi kan stadig bli betre, fastslår Hammer.