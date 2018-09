- Kritisk skadd, melder Haukeland Universitetssykehus

New Articles

Mannen som i dag tidleg vart funnen skadd i Stryn sentrum er no innlagd ved Haukeland Universitetssykehus.

- Pasienten er kritisk skadd, melder sjukehuset i ei pressemelding.

Det var litt over klokka 8 dag tidleg at ein mann vart funnen hardt skadd ved Tonningshaugen i Stryn.

Poiltiet Vest opplyser at mannen vart funnen nedanfor ein skrent. Ambulanse, luftambulanse og politi rykte ut til staden.

- Politiet undersøkjer og så langt tyder det på at mannen har falle utfor skrenten, opplyser politivakta i Politiet Vest.

Mannen i slutten av 30-åra er frakta til Førde sentralsjukehus med luftambulanse.

Politiet kan førebels ikkje opplyse meir om kva som har skjedd.

- Vi mottek gjerne tips frå publikum dersom nokon har sett noko, seier politibetjent Tor Erling Egedal til Fjordingen.