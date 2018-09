Problem for Widerøe – fleire fly på bakken

New Articles

Ei rekke utfordringar skapar problem for Widerøe. Flyselskapet har tolv fly ute av drift.

Flyselskapet Widerøe opplyser i ei pressemelding torsdag at dei opplever ei rekkje utfordrande driftshendingar. Utfordringane har resultert i forstyrringar og konsekvensar for planlagde ruter både torsdag og i tida framover. Årsaka er knytt til tøffe vêrforhold og andre upåverkelege hendingar, som har gjort at fleire fly står på bakken.

I tillegg har lynnedslag og møte med fugl ført til at det har vore nødvendig å utføre teknisk ettersyn. Vidare opplyser flyselskapet at andre tekniske utfordringar og eit planlagt vedlikehaldsarbeid av flya er ein del av utfordringa flyselskapet no opplever. Totalt er tolv av flya til flyselskapet ute av drift. Flyselskapet understrekar at selskapet jobbar intenst med å løyse problema, og dessutan sørgje for at så få passasjerar som mogleg skal bli ramma. Berørte passasjerar bli kontakta og tilbode alternativ reise eller refusjon, opplyser flyselskapet.

