Fjordingen har auka med 29

Ifølgje MBL (Mediebedriftenes Landsforbund) hadde Fjordingen ein opplagsauke på 29 i første halvår i år. Nytt av året er at opplagstala no vil bli presentert to gongar i året.

Medan tala for 2017 viste 3.734 i opplag er tala no 3.763.

- Nok ein gong ein gledeleg auke, seier redaktør og dagleg leiar i Fjordingen, Bengt Flaten. Han gler seg over utviklinga og er glad for at folk ser verdien av lokalavisa si.

- Dette gir god motivasjon til framleis å formidle godt redaksjonelt stoff frå vårt område, fortel Flaten vidare.

Fjordingen hadde ein auke i opplaget på 13 i 2017, og lokalavisa var ein av 105 aviser i Norge som opplevde auka opplag i fjor. Også dei fleste andre avisene i regionen kan gle seg over auka opplagstal så langt i 2018.

Sunnmørsposten 25.080 (+ 661)

Vikebladet 3.912 (+252)

Møre-Nytt 4.629 (+ 69)

Sunnmøringen 1.682 (+ 34)

Fjordingen 3.763 (+ 29)

Fjordenes Tidende 4.643 (+ 171)

Fjordabladet 2.641 (+ 171)

Dølen 3.691 (+ 123)

Fjuken 3.686 (+ 67)

Vigga 2.109 (+ 50)

Vestlandsnytt 4.208 (- 152)