Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru måndag kveld/natt til tysdag.

Det vart skrive ut fem gebyr totalt. Tre gebyr for slitne dekk, eitt for manglande dokument og eitt for ugyldig bombrikke.

Det vart i tillegg gitt seks bruksforbod i kontrollen. Fem for sikthindrande ting i frontrute og eitt for manglande merking av utstikkande gods, går det fram av kontrollrapporten til Statens vegvesen. I alt vart 28 køyretøy kontrollerte.