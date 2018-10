Teater i Hornindal og i Innvik

New Articles

Sogn og Fjordane Teater viser framsyninga "Yogakrigen" i Hornindal onsdag og i Innvik torsdag.

- Yogakrigen er ny, nynorsk dramatikk med urpremiere på Sogn og Fjordane Teater. Det er ei drøymande, assosierande framsyning innanfor rammene av ein streng disiplin. Kvinnene går på yoga for å sleppe unna kvardagen for ei stund. Men på matta er det kvardagen som står i djup strekk med musklar som dirrar under presset, skriv teateret i ei pressemelding.

Om stykket:

"Før møttest kvinner rundt kjøkkenbordet og snakka saman, no går dei på yoga og snakkar ikkje saman i det heile tatt. Men i tankane brølar dei. I tankane går dei til åtak på kvarandre og ikkje minst seg sjølve med sleivete kommentarar og emosjonelle molotov-cocktailar. Tenk deg at du kan sjå begge desse parallelle røyndomane - både yogaen og krigen - skje på ein og same gong framfor deg på scena. Kva er verkeleg, og kva er draum? Kva blir sagt, og kva blir tenkt? I dette stykket er publikum invitert inn på teateret i ein yogatime saman med fem damer som alle har sitt å stri med. Ei er åleinemor og lever på fattigdomsgrensa. Ho har fått gratis prøvetime og synest det heile er uvant og temmeleg rart. Ei anna har ei positiv tilnærming til det meste og er alltid på topp. Ei tredje er redd for at ho krympar og kjem til å forsvinne heilt. Ei fjerde eser utover og blir berre større og større. Ho orkar knapt å gå tur med hunden og ser nesten aldri mannen sin, som joggar heile tida. Til slutt er det yogainstruktøren. Ho har minst ro av dei alle".

Framsyninga vert spelt i «Blackboxen» til teateret som har 64 sitjeplassar, går det fram av pressemeldinga.

Stykket er skrive av Ingrid Jørgensen Dragland. Bearbeiding, regi og scenografi er ved Audny Chris Holsen.