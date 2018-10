Krev erstatning og ved for nedsaga tre

New Articles

I eit brev til Stryn kommune skriv Magnhild Berge at to karar frå Stryn kommune har kome i skade for å ha saga ned tre bjørketre på eigedomen hennar i høve trefelling på kommunal grunn.

Av brevet går det fram at ho har vore i kontakt med advokat om saka, og meiner ho har krav på erstatning.

Ho krev å få all veden frå desse trea ferdig kløyvd og lagt på plass i carporten.

- Kommunen tek arbeidet og kostnaden med å plante nye tre der bjørkene stod, skriv ho.

Stryn kommune har enno ikkje gitt svar på brevet