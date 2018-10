Strikkegudsteneste i Nedstryn kyrkje

New Articles

- Kan du tenkje deg å sitje i kyrkjebenken med strikketøyet og lytte til tekstlesing og preike medan strikkepinnane går? Det blir muleg når Nedstryn sokneråd inviterer til strikkegudsteneste komande søndag kveld.

Sjølv om Nedstryn ikkje er fyrst ute med dette, så er det likevel ikkje prøvd på våre kantar, så vidt vi veit. Underteikna vaks opp med bestemor, som absolutt ikkje strikka på søndag. For strikking var arbeidet hennar, og søndag skulle arbeidet kvile. Ho slo fast at det ho strikka på ein søndag, måtte rekkast opp måndag, - søndagsarbeidet førte til for mange feil. I vår tid har strikking blitt hobbyen vår, noko vi tek til når vi skal kvile, roe oss ned og sysle med noko som ikkje krev for mykje, men som samtidig gjev eit godt resultat.

Det er visst dokumentert at strikking har god effekt for helsa. Dette har forskarane kome fram til: Det gjev ro, virkar positvt på humøret, blodtrykket og hjerterytmen. Strikking skjerpar hukommelsen og konsentrasjonen. Strikking har lang tradisjon i kyrkja, om ikkje akkurat i gudstenesta. Hans Nielsen Hauge strikka når han gjekk mellom bygdene der han heldt møte, misjonskvinnene har strikka i 150 år, kvinneforeningane er kanskje rett og slett forløparane for vår tids strikkekafear og husflidslag.

Kan ein kome i kyrkja søndag kveld utan noko i hendene, - og berre setje seg ned og kvile? Ja, sjølvsagt, skriv Henny Koppen.