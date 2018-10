Ungdomsskuleelevane presterer som i fjor

New Articles

Elevane på ungdomsskulen presterer verken dårlegare eller betre enn i fjor i lesing, rekning og engelsk, viser dei nasjonale prøvane.

Rundt 120.000 elevar har i haust gjennomført nasjonale prøvar i lesing, rekning og engelsk på 8. trinn, og lesing og rekning på 9. trinn. Resultata, som vart offentleggjort av Utdanningsdirektoratet tysdag, viser inga endring i prestasjonane på nasjonalt nivå og berre marginale endringar i dei fleste fylka og dei største kommunane.

Gutane betre i matte

Som tidlegare er det fleire gutar enn jenter på dei høgaste meistringsnivåa i rekning, mens det er flest jenter på dei høgaste meistringsnivåa i lesing. I engelsk presterer gutane og jentene meir jamt. Dei siste fem åra har delen gutar på dei to lågaste meistringsnivåa i engelsk gått jamt nedover frå 29 prosent til 26 prosent. Det har ikkje vore den same utviklinga for jentene.

Delen som blir fritekne, eller som ikkje deltar på prøvane, er om lag som i fjor og ligg på mellom 3,3 og 3,9 prosent, avhengig av fag og klassetrinn. Akershus har lågast fritaksprosent og Troms har høgast. Rogaland har lågast del som ikkje deltar, mens Nordland har høgast.

(©NPK)