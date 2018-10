Norske postkasser tomme for brev to dagar i veka

New Articles

Fallet i talet på brev held fram i stor fart. I snitt får norske husstandar no berre tre adresserte brev i veka, ifølgje Posten.

Berre i tredje kvartal i år var nedgangen i postvoluma på 15,5 prosent, opplyser Posten i sin kvartalsrapport. Det siste året har Posten pressa på for å få politikarane til å avvikle ordninga med postlevering fem dagar i veka, og meiner no at grensa er nådd.

– Kvar husstand får berre tre adresserte brevsendingar i veka. Då er det ikkje lenger grunnlag for dagleg postomdeling. For aktørar med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løysingar, seier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Staten betalar i dag Posten for å levere fem dagar i veka, og eitt av argumenta for å behalde ordninga har vore leveringa av papiraviser. No ber Posten om endringar i postlova allereie i haust.

– Det er nødvendig for at vi skal få tilstrekkeleg tid til å legge om til postomdeling annankvar dag frå 2020. Alternativt vil betaling til staten for kjøp av ulønnsame leveringspliktige posttenester fortsette å auke, seier Wille.

