Kan vinne Folkelarmprisen

Britt Pernille Frøholm frå Hornindal er nominert til folkelarmprisen med utgjevinga "Nordfjord". Også dobbelt-CDen "Alfred Maurstad", eit prosjekt med Håvard Svendsrud i spissen, der også Arne M. Sølvberg og Svein Nesje har vore sterke bidragsytarar, er nominert til prisen.

Folkelarmprisen er folkemusikken og verdsmusikken sin pris og har vore ein viktig del av Folkelarm sidan starten i 2005. Prisen er open for alle former for tradisjonsmusikk utgjeven i Norge. Utdelinga av Folkelarmprisen vil føregå på Riksscenen 10. november.

Juryen har i år vurdert rundt 70 plater, utgjevne mellom 31. august i fjor og 1. september i år. Følgjande utgjevingar er nominerte til prisen:

Nominerte i kategori: Dokumentasjon

Alfred Maurstad: Alfred Maurstad-innspelingar frå 1927 til 1962 (Aksent)

Knut Kjøk: fele (Ta:lik)

Tor Homleid: Drangedalsspel (Ta:lik)

Nominerte i kategori: Solo

Britt Pernille Frøholm: Nordfjord (Mere Records)

Thomas Nilssen og Ole Nilssen: Løten 2018 (Ta:lik)

Øyvind Brabant: Breksja (Etnisk musikklubb)

Nominerte i kategori: Tradisjonelt samspill

Gro Kjelleberg Solli: Stien eg fann (Ta:lik)

Margrete Nordmoen: Skal du langt (Ta:lik)

Sogesong: Så vide fara dei lindarord (Heilo/Grappa musikkforlag)

Sudan Dudan: Heimen der ute (Ta:lik)

Nominerte i kategori: Åpen klasse

Aslak Brimi kvartett: Vev (Ta:lik)

Erlend Apneseth: Nattsongar (Heilo/Grappa musikkforlag)

Irene Tillung med Ti på Taket: Hildersyn (Heilo/Grappa musikkforlag)

Mattis Kleppen: Bassgitar (Crispin Glover Records)

Nils Økland Band: Lysning (Heilo/Grappa musikkforlag)

I tillegg vert også Årets folkemusikar kåra. Her er det ingen nominerte på førehand.