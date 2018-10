New Articles

Statens vegvesen hadde tungtransportkontroll ved Kjøs bru på dagtid tysdag.

To førarar måtte rydde frontruta, eitt køyretøy måtte køyre direkte til verkstad for kalibrering av fartsskrivar, og ein førar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket.

- Elles mange flinke førarar på kontrollen på Kjøs i dag, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.