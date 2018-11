New Articles

Ein lastebilsjåfør vart beordra til ni timar kvile på staden under ein kontroll ved Kjøs bru natt til onsdag. Føraren hadde hatt lengste kvil på tre timar og åtte minutt i løpet av drøyt 39 timar. Han vart dermed anmeldt for brot på køyre- og kviletidsreglane. To andre førarar fekk åtvaring for brot på same reglar.

Ein førar fekk gebyr på 750 kroner for utslitt dekk medan tre førarra måtte rydde i frontruta, opplyser Ove Garlid i Statens vegvesen.