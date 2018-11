No kjem teateret med livshistorier frå fylket

New Articles

Teaterstykket «Eg er i går» avsluttar turneen i Stryn laurdag.

"Eg er i går" er 12 livshistorier frå den siste krigsgenerasjonen har blitt teaterframsyning som har hausta gode kritikkar og gått for fulle benkerader.

Manus er basert på intervju med Alvhild Stafsnes (101), Florø, Halldis Svidal (87) frå Vassenden, Ola Nyhagen (86) frå Sandane og ni andre av fylkets seniorar i alderen frå nokre-og-sytti til meir enn hundre.

Då dei var små budde dei på gardar som brødfødde dei. Så kom krigen, så kom kjærleiken, så kom ungar, arbeid, slit og glede. Så kom alderdomen. No strekkjer Sogn og Fjordane Teater ut handa til alle generasjonane som kjem etter desse tolv.

Ide og manus til framsyninga er ved teatersjef og regissør Bodil Kvamme:

- «Eg er i går» er inga vanleg teaterframsyning, det er ingen forfattar som har dikta opp ei historie. Vi skal berre gjenfortelle historier fortalt av vanlege folk, om vanlege folk, som sjølvsagt er uvanlege for dei er jo som folk flest, temmeleg spesielle, fortel Kvamme. Arbeidsmetoden er ikkje ny for Sogn og Fjordane Teater. Fleire framsyningar har vore laga på bakgrunn av intervju med verkelege personar. Men der intervjupersonane tidlegare har vore anonyme, står den eldre garden no fram med fullt namn. Dei kjem frå alle delar av Sogn og Fjordane, og representerer eit snitt av dei godt vaksne innbyggarane i fylket.

- Med oss på scena har vi fire skodespelarar som skal formidle historiene til dei 12 som har bidrege med sine historier, og som også bidreg med autentisk fotomateriale frå livet dei har levd, forklarar Kvamme.

Det er skodespelar Kyrre Eikås Ottersen som fortel historia til Ola Nyhagen og Annalug Børsheim fortel historia til Halldis Svidal.

«Eg er i går» har også med seg 14 danseglade seniorarr. Dansarane er delte inn etter region, Sunnfjord, Nordfjord og Sogn, og det er 5-6 dansarar med i kvar region. På scena skal vi få sjå dei danse både reinlender, tango og moderne dans. - Eg har dansa sidan eg var ung gut, så eg kjenner mange av dansane frå før. Det er litt som å sykle, det ligg i kroppen, seier 76-åringen Tollef Årdal frå Skei. Han får støtte av Sarah Thingnes (81) frå Vevring: - Det er så kjekt å danse! Eg elskar det! Eg vaks jo opp i New York, i storheitstida. Det var jazz og musikk overalt. Så dans har eg alltid halde på med, fortel Sarah engasjert.