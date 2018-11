- Grei start, men har meir inne

New Articles

Anders Fannemel var fjerde best i prøveomgangen i Wisla i ettermiddag med 125 m, noko som lova godt for rennet. Best av alle var Robert Johansson med 134 m, framfor polske Piotr Zyla og tyske Karl Geiger.

I første omgang landa Fannemel på 123,5 m og gjekk inn på ein førebels 9. plass. - Eitt greitt førstehopp i verdscupen. Eg fekk litt for lite svar i skia, eg tippar eg henta litt fart mot ned hoppet og fekk litt for mykje rotasjon, sa honndølen sjølv til NRK rett etter omgangen.

Eveniy Klimov leia då omgangen var over, etter eit hopp på 127.5 m. Vinnaren av Sommar Grand Prix heldt dermed fram på nivået han har halde i sommar og utover hausten. Heimehåpet Kamil Stoch følgde på 2. plass med126.5 m og Ryoyu Kobayashi frå Japan med 137.5 m (og vesentleg betre forhold). Robert Johansson var nummer 14 og Anders Fannemel nummer 15 etter første omgang, men med ei svært tett resultatliste var det gode høve til å hoppe seg oppover lista.

Det vart kaldare tilhøve i Wizla utover ettermiddagen, og i andre omgang vart det gode forhold.

Anders Fannemel la på til 127,5 m, noko som likevel ikkje var nok til å ta leiinga, etter at det hadde vore fleire lange hopp i omgangen.

- Han har heilt klart meir inne, sa ekspertkommentator Johan Remen Evensen, som likevel konstaterte at det var ein grei gjennomført konkurranse av honndølen, alt i alt.

Evgeniy Klimov takla presset og gjekk til topps i rennet, og tok dermed sin første siger ei eit verscuprenn nokon gong. Han strekte seg til 131,5 m i finaleomgangen, og vann framfor Stephan Leyhe, Tyskland (130,5) og Ryoyou Kobayashi, Japan (130,5). Heimepublikummet måtte nøye seg med ein fjerdeplass til Kamil Stoch.

Johann Andre Forfang vart beste nordmann og den einaste på topp 10-lista med ein 10. plass, etter å ha hoppa seg opp frå 18. plass.

Anders Fannemel vart nummer 14 og Robert Johannsson nummer 16.