Hamre Sveen på fjerdeplass

New Articles

Anders Hamre Sveen frå Stryn står på fjerdeplass på Raudt Vestland si fylkestingsvalliste for 2019.

- Vi var tilbydd andreplassen på Raudt Vestland si fylkestingsliste, men takka nei, seier Anders Hamre Sveen, som står på fjerdeplassen etter nominasjonsmøtet i Bergen i helga.

- Vi i Sogn og Fjordane valde heller det lokale arbeidet og kommunepolitikken, fordi det er der mesteparten av folk sine levekår blir bestemt, frå vogge og barnehage til sjukeheim og grav. Raudt i Sogn og Fjordane var dessutan godt representert i programarbeidet til Raudt Vestland, og på dei tjue første plassane på fylkestingsvallista er vi åtte frå Sogn og Fjordane, så vi kjem til å gjere oss gjeldande i ei eventuell fylkestingsgruppe for Raudt, legg han til i ei pressemelding.

- Raudt har vore og er framleis mot regionreforma, og vi kjem til å arbeide for å reversere vedtaket om samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland. I fylkestinget kjem vi uansett til å prioritere arbeidet mot sentralisering både innad i Sogn og Fjordane og i retning Bergen, seier Sveen. Det er provoserande at fleirtalet i Hordaland fylkesting har vedteke å byggje nytt administrasjonsbygg til ein milliard kroner. Det er viktig å slå ring rundt alle dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane, samt styrke kollektivtrafikktilbodet i og til og frå Sogn og Fjordane. Eg vil avslutte med å seie at det er synd at Raudt sitt alternative framlegg til statsbudsjett ikkje kjem til å verte vedteke på Stortinget, då dette budsjettet mellom anna ville ha gjeve kommunane i Sogn og Fjordane ei samla auke i frie inntekter på totalt 184.808.000 kr, avsluttar Sveen.