Statens vegvesen gjennomførte ein kontroll i Stryn fredag.

Tre førarar fekk gebyr for å ikkje ha medbrakt dokument, ein førar fekk gebyr for å ikkje ha brukt bilbelte og to bilar vart begjært avregisrert på grunn av manglande forsikring og omregistrering.

Eitt køyretøy fekk bruksforbod då alle bremselysa viste seg å vere defekte.

I alt 41 køyretøy var inne til kontroll, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.