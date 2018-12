Fire vogntog i grøfta

New Articles

Rv 15 over Strynefjellet er midlertidig stengt grunna fleire vogntog som har køyrt i grøfta. Bilberging pågår.

Politiet fekk først melding i 17-tida om at to vogntog hadde køyrt av vegen om lag ved Videseterkrysset. Politi og bergingsbil kom til, og medan arbeidet pågjekk med å få vogntoga på vegen igjen kom det melding om at to nye vogntog hadde køyrt i grøfta.

Klokka 21 gjenstod det framleis bilberging, og det er ikkje venta at vegen er open for fri ferdsel før nærare midnatt.

- Det er vanskelege kjøreforhold på fjellet. Vegtrafikksentralen har stengd fjellovergangen. Politiet er på staden, melder Vest politidistrikt på Twitter i kveld.