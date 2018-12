Merka du jordskjelvet?

New Articles

Både i Hornindal og Stryn lurte folk på om det kunne ha vore eit jordskjelv i går kveld litt etter kl. 18. Det dura og rista, nokre trudde det kom ein stor bil eller ein snøplog, andre fortel at dei tenkte på jordskjelv med ein gong. Både folk og dyr skal ha reagert.

NORSAR sine seismiske stasjonar stadfestar at dei registrerte eit lite jordsskjelv med styrke 2,5 omlag 15 km nordaust for Ørsta i går kveld, nærare bestemt omlag kl. 18.05. Sunnmørsposten fortel at fleire tok kontakt med avisa og fortalde at dei hadde merka skjelvet.

Merka du noko til skjelvet?

NORSAR eller Norwegian Seismic Array, norsk seismologisk forskningssenter, er ei uavhengig stifting som arbeider med forsking, utvikling og rådgjevande verksemd innen geofysiske og relaterte datatekniske fagområde, samt forsking, utvikling og drift knytt til overvaking av jordskjelv og kjernefysiske eksplosjonar.

NORSAR sitt forskings- og analysesenter ligg på Kjeller ved Lillestrøm.