Så mykje tid sparar du

Nordfjordbrua vil gi store tidsinnsparingar

Nordfjordbrua Sett frå vest   Foto: Statens vegvesen

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Reisetida mellom Skei og Ålesund skal kortast ned og E39 skal rettast opp. For "E39 Byrkjelo - Grodås", som i dag har ei køyretid på ca. 83 minutt, vil Nordfjordbrua gi ny køyretid på mellom 25 og 27 minutt.

Mot Svarstad: Brua sett frå Frøholm mot Svarstad i nord.  Foto: Statens vegvesen

Ein kortar altså køyretida ned med over to tredjedelar i denne etappa av E39 og reknast difor å ha ei svært stor samfunnsnytte.

Statens vegvesen har skissert kor mykje tid ein vil kunne spare til ulike lokasjonar.

Nokre døme:

  • Hornindal til Byrkjelo: 27 - 29 min.    Du vil spare ca. 44 minutt mot dagens veg.
  • Hornindal - Innvik sentrum: 24 min.     Spart tid: 30 min.
  • Hornindal - Sandane: 47 min.              Spart tid: 30 min.
  • Hornindal - Sandane lufthavn: 51 min. Spart tid: 19 min.
  • Stryn - Byrkjelo: 23 min.                      Spart tid: 34 min.
  • Stryn - Innvik: 15 min.                         Spart tid: 19 min.
  • Stryn - Sandane: 40 min.                     Spart tid: 30 min.
  • Stryn - Volda: 48 min.                          Spart tid: 5 min.
  • Byrkjelo - Innvik: 16 min.                     Spart tid: 9 min.
  • Byrkjelo - Utvik: 16 min.                       Spart tid: Same tid som i dag
  • Byrkjelo - Loen: 32 min.                       Spart tid: 15 min.
  • Sandane - Volda: 76 min.                     Spart tid: 30 min. raskare enn å nytte ferja Anda - Lote

Med ei total lengde på 1760 meter og ei høgde på 75 meter vil Nordfjordbrua vil bli den største i landet.

- Nordfjordbrua vil bli eit landemerkje.

Frå Svarstad: Brua sett frå Svarstad mot sør.   Foto: Statens vegvesen