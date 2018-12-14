Så mykje tid sparar du

Reisetida mellom Skei og Ålesund skal kortast ned og E39 skal rettast opp. For "E39 Byrkjelo - Grodås", som i dag har ei køyretid på ca. 83 minutt, vil Nordfjordbrua gi ny køyretid på mellom 25 og 27 minutt.
Ein kortar altså køyretida ned med over to tredjedelar i denne etappa av E39 og reknast difor å ha ei svært stor samfunnsnytte.
Statens vegvesen har skissert kor mykje tid ein vil kunne spare til ulike lokasjonar.
Nokre døme:
- Hornindal til Byrkjelo: 27 - 29 min. Du vil spare ca. 44 minutt mot dagens veg.
- Hornindal - Innvik sentrum: 24 min. Spart tid: 30 min.
- Hornindal - Sandane: 47 min. Spart tid: 30 min.
- Hornindal - Sandane lufthavn: 51 min. Spart tid: 19 min.
- Stryn - Byrkjelo: 23 min. Spart tid: 34 min.
- Stryn - Innvik: 15 min. Spart tid: 19 min.
- Stryn - Sandane: 40 min. Spart tid: 30 min.
- Stryn - Volda: 48 min. Spart tid: 5 min.
- Byrkjelo - Innvik: 16 min. Spart tid: 9 min.
- Byrkjelo - Utvik: 16 min. Spart tid: Same tid som i dag
- Byrkjelo - Loen: 32 min. Spart tid: 15 min.
- Sandane - Volda: 76 min. Spart tid: 30 min. raskare enn å nytte ferja Anda - Lote
Med ei total lengde på 1760 meter og ei høgde på 75 meter vil Nordfjordbrua vil bli den største i landet.
- Nordfjordbrua vil bli eit landemerkje.