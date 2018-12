New Articles

Ein førar vart anmeldt for brot på køyre- og kviletidsregelverket, medan to andre fekk åtvaring for brot på same regelverket under Statens vegvesen sin kontroll ved Kjøs bru fredag kveld.

Ein førar vart anmeldt for utgått yrkeskompetansebevis.

Ein annan måtte sikre lasta betre før vidare køyring.

Det vart også utskrive eitt gebyr for manglande kjetting og fire gebyr for utslitte dekk.