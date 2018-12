Stryn gjorde det unødvendig spennande

New Articles

Stryn var i føringa gjennom heile kampen heime mot Gloppen i søndagens 3. divisjonskamp i handball for damer.

Åtte-ni minutt før slutt leia laget komfortabelt 25-18 mot bortelaget som stod med null poeng før oppgjeret. Stryn tok foten fullstendig av gasspedalen, og sakte men sikkert kom Gloppen nærare og nærare. Alt stokka seg i angrep for Stryn, og 20 sekund før slutt var avstanden berre eitt mål. Heldigvis for Stryn heldt dei unna og kunne dermed innkassere sin tredje eittmålssiger på rad.

Ivana Kresic spelte ikkje for heimelaget grunna skade, då var det ekstra gledeleg at Ingrid Guddal (19) var tilbake etter tre års fråvær frå handballbana grunna sjukdom. Guddal kvitterte med fire scoringar og kjem til å bli ein god tilvekst for Stryn i siste halvdel av sesongen. - Vi hadde god kontroll, og vi ville gje alle verdifull speletid, seier trenar Igor Dokmanovic. Sigeren var alt i alt fortent, og Stryn kontrollerte kampen, men å nesten rote bort ei så stor leiing med under ti minutt att bør vere ein tankevekkar.