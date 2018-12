Mathias vann Ungdommens kulturstipend

New Articles

Trass i sin unge alder har Mathias Melheim (19) frå Olden vore aktiv innan friidrett i mange år. Med kule og diskos som sine hovudgreiner har han alt hevda seg godt både nasjonalt og internasjonalt dei siste åra.

- Han er ein konkurransemann av dei sjeldne og han har vist at det er mogleg at ein utøvar frå ei lita bygd å nå norgestoppen gjennom hardt arbeid, var noko av det Sonja Øvre-Flo sa om Olden IL utøvaren i Stryn kulturhus tysdag kveld.

Av grunngjevinga går det fram ei imponerande resultatliste. Mellom anna vart han nr. 4 i kule i VU spelen i Gøteborg i 2015. Same år tok han UM sølv i Lillestrøm og I 2016 vann han UM gull i kule i Sandnes.

2018-sesongen starta han med å vinne UM-gull i kule innandørs i Steinkjer. I juni vann han gull i kule på VU spelen i Gøteborg. Seinare same sommar vart han norgesmeister for junior i same øving på Bislett. På UM i Overhalla gjentok han det same og vann gull i kule, i tillegg tok han sølv i diskos.

Dei to siste åra har han vore ein del av rekrutteringslandslaget i friidrett, og han var i 2018 utteken til å representere Norge i nordisk juniorlandskamp i friidrett i Danmark, men måtte melde forfall pga sjukdom.

- No har han teke eit friår frå skule for å satse meir på idretten. Eit stipend ville vare både kjærkome og motiverande i ein slik situasjon, var noko av det Øvre-Flo sa før ho overrekte ungdommes kulturstipend på 15.000 kroner til 19-åringen.

- Tusen hjartleg takk. Dette kjem veldig godt med i den vidare satsinga, sa Mathias