Namna på dei omkomne er frigitt

Det var den 63 år gamle Anne Lise Sæthre og 57 år gamle Marit Johanne Røed Sundal som omkom i trafikkulukka på rv 15 i Kjølsdalen i Eid kommune torsdag kveld. Det opplyser operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Begge dei to omkomne var busette i Kjølsdalen. Pårørande er varsla, og namna er frigitt etter samtykke frå familiane.

Lensmann Tormod Hvattum opplyser til Fjordingen at sjåføren som køyrde ned dei to kvinnene, ein mann i 50-åra frå Gloppen, sit i avhøyr ved Eid lensmannskontor fredag. Mannen er sikta for aktlaust bildrap.

Sentralt i avhøyret vil vere å få mannen sin versjon av kva som skjedde då bilen hans køyrde av vegen og opp på gangvegen ved sidan av. Dei to kvinnene gjekk tur saman på gangvegen då dei brått vart køyrde ned. Redningsmannskap forsøkte gjenoppliving, men utan å lukkast. Begge kvinnene vart erklærte omkomne på staden.

Politiet held framleis på med taktisk og teknisk etterforsking i saken. Blant anna vil bilen som køyrde av vegen bli gjenstand for tekniske undersøkingar.