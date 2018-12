Sikta sjåfør sterkt prega - måtte utsetje avhøyr hos politiet

New Articles

Lensmann i Nordfjord, Tormod Hvattum, opplyste fredag kveld at det ikkje vart gjennomført avhøyr.

Det var fredag ettermiddag politiet freista å få mannen til å forklare seg, men det ville han ikkje.

– Det er ein rett som sikta har, men vi vil gjere eit nytt forsøk laurdag, fortel Hvattum.

– Korleis er tilstanden til den sikta?

– Han er naturleg nok sterkt prega av det som har hendt, seier Hvattum.

Ute av sjukehus

Den sikta mannen i 50-åra har bistand av forsvarar Oscar Ihlebæk frå Oslo. Han var med på telefon under avhøyrsforsøket fredag.

Fredag kveld opplyser Ihlebæk til Sunnmørsposten at hans klient no er ute av sjukehuset og vert teken hand om av venner og familie.

Ihlebæk har vore i kontakt med den siktede mannen flere gonger fredag.

– Vi forsøkte å gjennomføre eit formelt avhøyr hos politiet, men dette vart avbrutt fordi han er for psykisk og fysisk sliten til å la seg avhøyre, seier Ihlebæk til BT.

– Eg har eit ansvar for at han er godt nok orientert og i stand til å forklare seg for politiet. I dag vart det for tøft.

Forsvararen opplyser at mannen derfor har valt å benytte seg av sin rett til å ikkje forklare seg for politiet på noverande tidspunkt.

– Denne hendinga har gått kraftig inn på ham, seier Ihlebæk.

Tekniske undersøkingar

Lensmann Hvattum fortel vidare at det fredag har vorte tatt vitneavhøyr og gjort tekniske undersøkingar på ulykkesstaden.

– No må vi sjå på det tekniske materialet som er henta inn, og så må vi avgjere om det er aktuelt med fleire vitneavhøyr, seier Hvattum.

– Er det no aktuelt å varetektfengsle den sikta mannen?

– Vi tek ei avgjerdsle på dette fredag kveld, men det er lite truleg at det er aktuelt, seier Hvattum til Sunnmørsposten klokka 18.

Sterkt prega ordførar

– Dette er ein heilt ufatteleg tragedie. Dei to gjekk på gangvegen, der ein skal føle seg trygg. Og så skjer dette.

Det seier ein sterkt prega ordførar i Eid, Alfred Bjørlo, etter dødsulykka i Kjølsdalen torsdag kveld.

Det var Anne Elise Sæthre (63) og Marit Johanne Røed Sundal (57) som omkom i trafikkulykka ved riksveg 15. Begge var busett i Kjølsdalen.

På kveldstur

Ulykka skjedde klokka 20.20, då dei to kvinnene gjekk ein kveldstur på gangvegen langs riksveg 15 i bygda.

Dei vart treft av ein bil som køyrde utfor vegen og enda ferda si i ein stor steinmur.

Bilføraren, ein nordfjording i 50-åra, er ifølgje lensmann Tormod Hvattum, sikta for aktlaust drap etter ulykka. Sjølv vart føraren lettare skadd, og sendt til sjukehus.

– Han er svært prega av det som har skjedd – og tek det sjølvsagt tungt, sa lensmann Hvattum til Sunnmørsposten fredag.

– Dette er ei ulykke som påverkar alle her i Eid, ikkje berre i Kjølsdalen. Eg visste sjølv kven dei to kvinnene var, men eg kjende dei ikkje personleg, seier ordførar Alfred Bjørlo.

Fredag ettermiddag vart Kjølsdalen kyrkje opna for dei som ville samlast for å ha nokon å snakke med, eller berre sørgje i lag.

Også torsdag kveld var det eit liknande tilbod. Då opna ein skulen i bygda for dei som ville møtast.

– Det var fleire som takka ja til dette, både pårørande, vener, naboar og redningsmannskap, fortel Bjørlo.

Han seier at Kjølsdalen er ei bygd med ca. 500 innbyggarar, der alle kjenner alle:

Sterkt samhald

– Det er eit svært sterkt samhald i bygda, noko som kjem godt med no. Dei har skule, barnehage, kyrkje og fleire aktive lag og organisasjonar, seier ordføraren – som spesielt trekkjer fram sanitetsforeininga.

– Dei engasjerte seg raskt torsdag kveld og stilte opp med mat og drikke for bygdefolket og andre, legg Bjørlo til.

Då meldinga om ulykka kom, sette Eid kommune umiddelbart krisestab. Og eit eige psykososialt kriseteam vart sendt til bygda.

– Og det vil bli eit tilbod om oppfølging for dei som ønsker det. Det kan vere alt frå pårørande – til dei som kom først til ulykkestaden. Det er fleire som har opplevd tøffe påkjenningar, også blant redningsmannskapa. Ulykkesstaden ligg ca. to mil vest for kommunesenteret Nordfjordeid, på riksveg 15 i retning Måløy.

På staden er det 80-sone. Då ulykka skjedde var det fleire varmegrader og ikkje glatt vegbane. Staden er opplyst med gatelys.

Undersøkingar

Etter ulykka torsdag kveld var vegen stengd i fleire timar fordi politiet og Statens vegvesen sin ulykkeskommisjon skulle få gjere sine undersøkingar i fred.

Torsdag morgon var staden rydda og det var ikkje så mange spor etter ulykka som kosta to menneske livet.

Men ut over dagen kom det stadig fleire som la ned blomster og tende lys. Politiet opplyser at dei ikkje har funne nokon vitne til sjølve ulykka.

Derimot har dei avhøyrd dei som kom først til staden. Ulykkesbilen vart også undersøkt fredag.

I samband med etter- forskinga har dei fått hjelp av kollegaer i både Florø og Førde.

Politiet i Nordfjord har framleis mykje etterforsking som skal gjerast i saka.

Fredag ettermiddag hadde dei enno ikkje noko svar på kvifor bilen køyrde av vegen og trefte dei to kvinnene.

Saka var opprinneleg publisert hos Sunnmørsposten.