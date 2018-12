Skuffande start for Fannemel

New Articles

Det vart ingen draumestart for Anders Fannemel i Den tysk-austerrikske hoppveka. Mannen som tok tredjeplassen samanlagt i fjorårets hoppveke måtte finne seg i å sjå mogelegheitene til å hevde seg samanlagt forsvann i det blå etter første omgang i Oberstdorf i ettermiddag.

Honndølen landa på 121m5 m, og måtte sjå at duellmakker Karl Geiger, til enorm jubel frå det tyske publikummet, landa på 129 m.

Dermed vart det ei lang og nervepirrande venting for Fannemel for å sjå om han vart ein av "lucky loosers", dei fem beste blant dei som ikkje gjekk direkte til finalen. Det heldt lenge,men då Daiki Ito møtte Andreas Stjernen i duell, dytta japanaren honndølen ut av «lucky loser»-lista. Han enda til slutt på 33. plass etter første omgang, plassen framfor debutanten Robin Pedersen. Heller ikkje Daniel Andre Tande kom til finaleomgangen.

- Det vart litt mykje feil, så eg klarte ikkje å fly så veldig bra. Så det var eit skuffande resultat. Håpar resten av gutta kan prestere, sa Anders Fannemel til NRK etter hoppet.

Dermed er det små sjansar for å gjenta fjorårsbragden for Fannemel, men han håpar likevel at det skal kunne bli gode einskildresultat i resten av hoppveka.

Ryoyo Kobayashi leia etter første omgang etter eit hopp på heile 138.5 m, med Markus Eisenbichler på andre (133) og Andreas Stjernen på tredje (132,5 m). Robert Johansson låg på 5. og Johann Andre Forfang på 18. etter første omgang.

Det vart ingen norske hopparar på pallen i Oberstdorf til slutt. Andreas Stjernen enda akkurat utanfor pallen på ein 4. plass. Austerrikske Stefan Kraft hoppa seg inn på pallen med eit hopp på 134,5 m og tok 3. plassen, bak Markus Eisenbichler og sesongens store hoppkomet, Ryoyu Kobayashi.