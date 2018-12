Er du ein nyttårsgris?

New Articles

Nyttårsafta er ofte prega av fest og moro, men hugs at det kjem ein dag i morgon, oppmodar Grønt Punkt Norge.

- Vi nordmenn er på Europa-toppen når det gjeld kjeldesortering. Likevel er det i høgtidene vi har ein tendens til å gløyme oss bort. No som jula snart er over gjenstår årets siste fest, og denne ser ein diverre ofte spor etter i fleire veker. Hugs at det kjem ein dag i morgon, ikkje ver ein nyttårsgris, seier Jaana Røine, administrerande direktør i Grønt Punkt Norge.

Ho er oppteken av at du må rydde med deg alt du har teke med deg ut for å feire det nye året.

– Flasker, eingongsglas og kartongen til stjerneskudda skal ikkje ligge igjen ute i snøen! seier Røine i ei pressemelding.

Fyrverkeri er restavfall

Restane etter fyrverkeri har heller ikkje noko ute i naturen å gjere.

- Brukt fyrverkeri skal i restavfallet. Unntaket er dersom det ikkje har gått av, då må det behandlast som eksplosjonsfarleg avfall, seier Røine.

Forhandlarar som sel eksplosive varer og produkt er forplikta til å ta imot tilsvarande produkt når dei skal kasserast.

