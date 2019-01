108 omkom i trafikken

New Articles

Seks har mista livet i desember-trafikken i år mot 12 i fjor, viser tal frå Statens vegvesen.

- Sjølv om tendensen er at det er stadig tryggare på vegane, er dette langt meir enn tal og statistikk. Bak kvar einaste ulukke er det ein tragedie som rammar familie, vener, kollegaer og lokalsamfunn, seier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i ei pressemelding frå Statens vegvesen.

Flest i Trøndelag

Flest dødsulukker i 2018 har det vore i Trøndelag (10), Telemark (9), Hordaland (8), Rogaland (8) og Hedmark (8).

Vestfold (3) og Finnmark (2) hadde færrest dødsulukker.

Vegvesenets foreløpige tal viser at 83 menn og 25 kvinner omkom i trafikken i 2018.

- Framleis ser vi ein overrepresentasjon av godt vaksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkøyringsulukker. Over halvparten av dei omkomne er menn over 45 år, seier Gustavsen.

61 av dei trafikkdrepne omkom i personbil, 15 på motorsykkel (inkludert moped), 13 som fotgjengarar og åtte syklistar.

- Vi er sjølvsagt glade for rekordlåge tal. Men det er ingen kvilepute. Kvar einaste ulukke er ein for mange, seier Gustavsen.

Ingen nedgang i ulukker og skadde

Trass i at dødstala går ned er vegdirektøren alvorlig bekymra over tala på ulukker og hardt skadde i trafikken. Dei går ikkje nedover.

- Kampen mot trafikkdøden og ulukker på norske vegar held fram med uforminska styrke. Framleis blir fleire hundre menneske drept eller skadd for livet i vegtrafikken. Vidare nedgang kjem ikkje av seg sjølv. Vi skal gjere vårt for at det skal bli færre som skal oppleve å miste nokon eller bli alvorlig skadd i trafikken, seier Gustavsen.

Sikrast i Europa

Statsistikk viser at dei siste tre åra er Norge det sikraste landet i Europa når det gjeld trafikktryggleik. Det blir nok tilfelle også i 2018. Norge er blitt eit land som andre land ser til, meiner vegdirektøren.

- Vi har jobba målretta i mange år, både med kampanjearbeid, kontrollar langs veg, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte vegar. Det skal vi halde fram med, fastslår Gustavsen.

Omkomne i trafikken har hatt ein positiv trend siden 1970, da 560 vart drepne på norske vegar. Om ein reknar dagens trafikkmengde som er 3,4 gongar høgare, skulle heile 1.920 ha omkome i trafikken om ein skulle hatt same risiko som i 1970, heiter det i pressemeldinga.

Kampen held fram

Statens vegvesen lovar framleis storsatsing mot trafikkdøden.

- Vårt viktigste våpen er kunnskap. Vi rykker ut og analyserar alle dødsulukker. Dette gir både svært nyttig kunnskap om årsakssamanheng og forhold som bidreg til dødelig utgang. Det gir grunnlag for å sette inn tiltak som vi veit virker på stader med størst effekt. Det finns diverre ingen «quick fix» på dette området, seier vegdirektøren.

Han legg til at trafikantene må også gjere sitt ved å halde fartsgrensa, køyre etter forholda, nytte sikkerheitsbelte og anna tryggleiksutstyr og vere rusfri bak rattet.