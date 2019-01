New Articles

Grunna fare for ras har Strynefjellet vore stengt sidan tidleg tysdag ettermiddag og i heile natt.

Ved Billingen bom - Ospeli er det no venta å opne klokka 12 onsdag.

- Entreprenør sjekkar fjellovergangen no, føresetnad for opning er at det ikkje har gått ytterligare ras på strekninga, melder Statens vegvesen.