Positive røynsler med mobilforbod i skulen

Fire av fem skular her i landet har innført forbod mot å bruke mobil på skulen, og dei fleste rektorane meiner det har gitt positive resultat, ifølgje NRK.

Resultata byggjer på ei spørjeundersøking kanalen har gjort blant 1.000 rektorar ved norske barne- og ungdomsskular og vidaregåande skular.

Til saman 3.000 rektorar fekk tilsendt spørjeundersøkinga. Blant dei tusen som har svart, kjem det fram at 80 prosent eller fire av fem har heilt eller delvis forbod mot mobiltelefon på skulen sin. Av dei som har innført forbod, meiner eit stort fleirtal at forbodet har ført til betre læring og mindre mobbing.

Rektorane i undersøkinga er likevel delte i synet på om det bør innførast eit nasjonalt forbod mot mobilbruk i skulen. Ifølgje NRK ønskjer 40 prosent heilt eller delvis forbod, medan halvparten er imot eit forbod eller ønskjer andre løysingar.

I ei undersøking utført for Klassekampen blant 1.000 respondentar over 15 år i fjor haust, svarte tre av fire at dei var positive til eit nasjonalt forbod mot å bruke mobiltelefon i timane. Sentrale Høgre-politikarar har også ivra for eit nasjonalt forbod mot mobil i skulen, men leiar i Utdanningsforbundet Steffen Handal meiner den beste løysinga er at kvar enkelt skule utarbeider eigne reglar i samarbeid med foreldre og lærarar.

(©NPK)