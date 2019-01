Vogntog i grøfta i Hornindal

New Articles

Eit utanlandsk vogntog har køyrd i grøfta på fv 60 i indre Hornindal, rett ved avkøyringa til Seljeset. Uhellet skjedde då vogntoget som var på veg retning Grodås kom for langt utpå kanten. Sjåføren hadde dermed ingen sjanse til å halde bilen på vegen. Asfaltkanten er forholdsvis høg etter at fylkesveg 60 vart nyasfaltert hausten 2017. Fleire bilar og vogntog køyrde av vegen i same område i fjor vinter.

Sjåføren fortel til Fjordingen at det ikkje var spesielt glatt på staden.

- Eg møtte ein bil og la meg litt ut for å gje plass. Dermed kom eg utfor den høge asfaltkanten og vart ståande fast i grøfta, forklarer sjåføren til Fjordingen. Som no ventar på bergingsbil.