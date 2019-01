Strynefjellet stengd, Flo og Otterdal isolert

New Articles

Rv 15 Strynefjellsvegen er stengd for andre dagen på rad, først på grunna vanskelege køyreforhold og fare for snøskred. I følgje Statens vegvesen vert det no utført oppryddingsarbeid, og vegen er venta opna kl 14.00. Omkøyring vil vere Romsdalen eller rv 52 Hemsedalsfjellet/E16 Filefjell.

Fleire fylkesvegar i indre Nordfjord er stengde, med den konsekvens at fleire grender er mellombels isolerte frå omverda.

Onsdag gjeld dette følgjande vegstrekningar:

Fv 722 Storesunde-Flo. Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering kl 15.00

Fv 723 Hogrenning-Bødal. Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering kl 15.00

Fv 664 Ytrehorn-Otterdal. Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering kl 15.00

Fv 664 Navelsaker-Fossebakken. Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering kl. 15.00

I følgje nettstaden varsom.no er det framleis betydeleg snøskredfare i indre Fjordane tysdag. Skredvaren er varsla å gå ned til faregrad 2 moderat onsdag.

Følg med på vegvesen.no for oppdaterte trafikkmeldingar.