Åtvarar framleis om betydeleg skredfare

Varsom.no (varslingstenesta om naturfårar) melder om at det framleis er betydeleg skredfare (faregrad 3) i varslingsområde indre Fjordane.

- Krevjande forhold. unngå leområde der det legg seg opp ferske nysnøflak. Svake lag i snødekket gjev ein utfordrande situasjon i høgfjellet, skriv varslingstenesta.

- Noko ny nedbør vil føre til mjuke nysnøflak som vil vere lette å løysa ut på vindutsatte plassar. Snøskredfaren er synkande, men det er enno noko usikkerhet rundt kor godt fokksnøen frå tidlegare har stabilisert seg. Det vert no forventa at det skal større belastning til for å løsne skred i eldre fokksnøflak, men ver særleg forsiktig i høgfjellet med store fokksnøsamlingar, der stabiliseringen går sakte.

Det er tysdag morgon kome mellom 40 og 65 cm snø i regionen siste tre døgn i kombinasjon med sterk vind frå nordvest. Snødekket er no ujevnt fordelt med mest i sørlege og austlege leområde, der det har har samla seg mykje snø frå helga. Vinden har no avteke og snøoverflata vert forventa å veksle mellom laus ubunden snø i skogen og skjerma formasjonar og meir vindpåverka jo høgare til fjells ein kjem. Det gamle snødekket vert rekna som stabilt, men fokksnøflak frå helga treng tid på å stabilisere seg, heiter det på Varsom.no.

Det er observert vedvarande svakt lag kantkorn på Strynefjellet i omlag 1.000 meters høgd, og det er observert fleire drønn i området. Det er og observert kantkorn i fjella nord for Stryn.

Varsom.no er ei teneste levert av NVE i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR.